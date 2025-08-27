Есть ли риски дефицита топлива в Казахстане, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды 27 августа 2025 года рассказал о вероятности дефицита топлива этой осенью, передает корреспондент Zakon.kz.

Как известно, казахстанцы наблюдают перебои с поставками топлива. В этой связи журналисты поинтересовались у министра энергетики о рисках его дефицита.

"Тревоги никакой не должно быть – запасы у нас находятся на постоянном контроле. По дизельному топливу и бензину не вызывают никаких сомнений: заводы работают на полную мощность, и мы восполняем их постоянно", – заявил Ерлан Аккенженов.

Он напомнил, что правительство отказалось от государственного регулирования цен в феврале 2025 года, и они на сегодня формируются, исходя из внутреннего спроса и предложения.

14 августа 2025 года в Минэнерго сообщили, что в Казахстане ситуация с обеспечением населения бензином марки АИ-95 находится под полным контролем. В ведомстве тогда заявили, что сезонное увеличение спроса – штатная и прогнозируемая ситуация.