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Ожидать ли казахстанцам "второго Экибастуза", рассказали в правительстве

Ждать ли казахстанцам "второго Экибастуза", рассказали в правительстве Фото: Zakon.kz
Представители сразу двух министерств – промышленности и энергетики – рассказали, стоит ли казахстанцам ожидать в грядущем отопительном сезоне повторения "второго Экибастуза", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 19 сентября заявил, что контроль за подготовкой к отопительному сезону на местах усилили.

"Мы не только полагаемся на доклады, которые приходят от акиматов. Мы еще выезжаем с инспекциями на ключевые объекты, где проводятся ремонтные работы", – заявил министр.

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов признал, что при подготовке к новому отопительному сезону есть риски.

"К сожалению, такому риску подвержены все города, в которых есть централизованная система теплоснабжения, где есть ТЭЦ. Мы назвали те города, которые находятся на особом контроле – в первую очередь те, где испытали проблемы в прошлом году, и по тем ТЭЦ, где есть некоторые отставания по ремонту. Мы надеемся, что отопительный сезон пройдет штатно", – сказал он.

Жандос Нурмаганбетов добавил, что не может дать никаких гарантий касательно предстоящего отопительного сезона. На особом контроле у министерства, по его словам, находятся города Мангистауской области, Актау, Жезказган.

"Нас беспокоит МАЭК. Кроме того, мы идем с отставанием по городу Темиртау, в частности по ТЭЦ-2 АМТ. Подготовительные работы к отопительному сезону заканчиваются в Экибастузе – я думаю, там все штатно пройдет в этом году. По городу Риддер поздно выделили финансирование, сейчас активно ведутся работы. К концу сентября ожидаем первые два котла получить", – резюмировал вице-министр.

12 сентября сообщалось, что одиннадцать частных ТЭЦ в Казахстане находятся в критическом состоянии.

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