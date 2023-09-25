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Роман Костомаров опубликовал новое видео с прогулки

Роман Костомаров опубликовал новое видео с прогулки Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров 25 сентября 2023 года порадовал своих подписчиков в Instagram новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

Именитый спортсмен, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, опубликовал новое видео с прогулки с женой Оксаной Домниной: сначала супруги в обнимку идут по набережной, затем целуются, берутся за руки и убегают в одном направлении.

Фанаты Костомарова были в восторге от ролика и в очередной раз отметили, что Роман – лучший:

  • "Чемпион во всем".
  • "Не перестану восхищаться!"
  • "Вместе! В одном направлении!"
  • "Люблю Романа, как никогда, а супруга его – просто мечта".
  • "Вау, так круто. Один Роман только знает, сколько труда стоит за этой легкой пробежкой. Лучший!"
  • "Роман, вы – чемпион и борец! С таким тылом и поддержкой у вас просто не было других вариантов!"

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Ранее сообщалось, что врачи надеются сохранить левую руку известному фигуристу, чемпиону Олимпиады-2006 в танцах на льду Роману Костомарову. Медики борются с некрозом на левой руке. Подробнее можете прочитать здесь.

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