Роман Костомаров опубликовал новое видео с прогулки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров 25 сентября 2023 года порадовал своих подписчиков в Instagram новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

Именитый спортсмен, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, опубликовал новое видео с прогулки с женой Оксаной Домниной: сначала супруги в обнимку идут по набережной, затем целуются, берутся за руки и убегают в одном направлении.

Фанаты Костомарова были в восторге от ролика и в очередной раз отметили, что Роман – лучший:

"Чемпион во всем".

"Не перестану восхищаться!"

"Вместе! В одном направлении!"

"Люблю Романа, как никогда, а супруга его – просто мечта".

"Вау, так круто. Один Роман только знает, сколько труда стоит за этой легкой пробежкой. Лучший!"

"Роман, вы – чемпион и борец! С таким тылом и поддержкой у вас просто не было других вариантов!"

Материал по теме Роман Костомаров снимется в документальном сериале "Киборг"

Ранее сообщалось, что врачи надеются сохранить левую руку известному фигуристу, чемпиону Олимпиады-2006 в танцах на льду Роману Костомарову. Медики борются с некрозом на левой руке. Подробнее можете прочитать здесь.