Борьба за здоровье Романа Костомарова все еще продолжается

Врачи надеются сохранить левую руку известному фигуристу, чемпиону Олимпиады-2006 в танцах на льду Роману Костомарову. Медики борются с некрозом на левой руке, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила супруга спортсмена Оксана Домнина в эфире телеканала НТВ.

"По правой руке сразу приняли решение об ампутации. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор", – рассказала Домнина.

У 46-летнего спортсмена остались гематома и некроз кожи. Сосуды работают, но только в некоторых местах. Врачи продолжают борьбу за восстановление прославленного фигуриста. К счастью, по словам источников, специалисты наблюдают положительную динамику.

Всего, по словам главы Центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрия Костина, Костомаров уже перенес в общей сложности 16 больших операций.

Ранее сообщали, что Костомаров упорно работает над освоением протезов. Он каждый день занимается в спортзале. В августе фигуристу даже удалось выйти на лед в рамках шоу Ильи Авербуха.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали ему обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Сейчас он занимается спортом, не обращая внимания на протезы. Фигурист активно тренируется и выступает, все больше завоевывая любовь и уважение зрителей.