Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Борьба за здоровье Романа Костомарова все еще продолжается

Борьба за здоровье Романа Костомарова все еще продолжается Фото: скриншот с видео
Врачи надеются сохранить левую руку известному фигуристу, чемпиону Олимпиады-2006 в танцах на льду Роману Костомарову. Медики борются с некрозом на левой руке, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила супруга спортсмена Оксана Домнина в эфире телеканала НТВ.

"По правой руке сразу приняли решение об ампутации. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор", – рассказала Домнина.

У 46-летнего спортсмена остались гематома и некроз кожи. Сосуды работают, но только в некоторых местах. Врачи продолжают борьбу за восстановление прославленного фигуриста. К счастью, по словам источников, специалисты наблюдают положительную динамику.

Всего, по словам главы Центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрия Костина, Костомаров уже перенес в общей сложности 16 больших операций.

Ранее сообщали, что Костомаров упорно работает над освоением протезов. Он каждый день занимается в спортзале. В августе фигуристу даже удалось выйти на лед в рамках шоу Ильи Авербуха.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали ему обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Сейчас он занимается спортом, не обращая внимания на протезы. Фигурист активно тренируется и выступает, все больше завоевывая любовь и уважение зрителей.

Читайте также

Солист самой популярной k-pop-группы BTS отправился в армию
Солист самой популярной k-pop-группы BTS отправился в армию
пожилая пара умилила Казнет
Пожилая супружеская пара на спортивной площадке умилила Казнет
певец
Димаш Кудайберген порадовал фанатов фото в элегантном "черном стиле"
Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
курс тенге, доллар, снижение, рост
Ослабление тенге: продолжит ли расти курс доллара
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления