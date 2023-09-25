Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Когда Шымкентский НПЗ выйдет на полную мощность

завод Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве прокомментировал вопрос о том, когда Шымкентский НПЗ выйдет на полную мощность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аккенженов заявил, что на сегодня есть проблемы с теплообменником.

"Это такое больше сооружение с трехэтажный дом. К сожалению, при проведении капитального ремонта обнаружилась течь этого теплообменника и наши коллеги предприняли все меры для того, чтобы ее устранить, но она стала еще больше. Нами были предприняты некоторые меры для того, чтобы уменьшить эти угрожающие размеры, оно возымело действие", – сообщил вице-министр.

В итоге, по его словам, на сегодняшний момент завод производит 50% от своей мощности бензина марки АИ-95.

"Были приняты дополнительные меры, которые надеюсь в ноябре мы увидим, что Шымкент выйдет на свою полную мощность. По плану – по заявлению руководства ШНПЗ это первые числа ноября", – резюмировал спикер.

25 сентября Ерлан Аккенженов сообщил, что в Казахстане запасов авиационного топлива хватит на два месяца, бензина марки АИ-92  – больше чем на месяц, ДТ – на 36 дней, бензина марки АИ-95 – на 24 дня.

Читайте также

выставка
Холдинг "Байтерек" принимает участие в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан"
Мадина Мамырханова
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Кому астрологи обещают лавину денег в начале следующего года
Казахстанец получил новый iPhone из рук главы Apple
Казахстанец купил в Америке новый iPhone и случайно встретился с главой Apple
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления