Заместитель министра энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве прокомментировал вопрос о том, когда Шымкентский НПЗ выйдет на полную мощность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аккенженов заявил, что на сегодня есть проблемы с теплообменником.



"Это такое больше сооружение с трехэтажный дом. К сожалению, при проведении капитального ремонта обнаружилась течь этого теплообменника и наши коллеги предприняли все меры для того, чтобы ее устранить, но она стала еще больше. Нами были предприняты некоторые меры для того, чтобы уменьшить эти угрожающие размеры, оно возымело действие", – сообщил вице-министр.

В итоге, по его словам, на сегодняшний момент завод производит 50% от своей мощности бензина марки АИ-95.

"Были приняты дополнительные меры, которые надеюсь в ноябре мы увидим, что Шымкент выйдет на свою полную мощность. По плану – по заявлению руководства ШНПЗ это первые числа ноября", – резюмировал спикер.

25 сентября Ерлан Аккенженов сообщил, что в Казахстане запасов авиационного топлива хватит на два месяца, бензина марки АИ-92 – больше чем на месяц, ДТ – на 36 дней, бензина марки АИ-95 – на 24 дня.