КНБ опроверг информацию о скоплении авто на границе Казахстана с Россией

Фото: gov.kz

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба КНБ, в действительности, в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано. "Пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось. Просим доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения". Пресс-служба КНБ Ранее, в конце августа, президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству касательно ситуации на казахско-кыргызской границе. Читайте также В Минэнерго высказались о готовности Экибастуза и Риддера к запуску тепла Холдинг "Байтерек" принимает участие в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан"

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