КНБ опроверг информацию о скоплении авто на границе Казахстана с Россией
Фото: gov.kz
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба КНБ, в действительности, в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано.
"Пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось. Просим доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения". Пресс-служба КНБ
Ранее, в конце августа, президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству касательно ситуации на казахско-кыргызской границе.
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