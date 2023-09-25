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КНБ опроверг информацию о скоплении авто на границе Казахстана с Россией

скопление машин на границе Фото: gov.kz
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба КНБ, в действительности, в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано.

"Пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось. Просим доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения". Пресс-служба КНБ

Ранее, в конце августа, президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству касательно ситуации на казахско-кыргызской границе.

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