Строительство нового терминала аэропорта Шымкента вновь подорожало

Инвестор должен установить телескопический трап для полноценной работы аэропорта, для этого необходимо выкупить дополнительные шесть гектаров земли. Это повышает стоимость строительства на 800 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

В акимате мегаполиса заявили, что для покупки земли уже подготовили все документы. О этом сообщает 24kz.

"Акимат продает шесть гектаров земли – это для телескопического трапа, перрона. Уже соответствующие разрешительные документы имеются, сейчас управление финансов будет заключать договор на выкуп земли. Они будут выкупать эту землю в течение трех месяцев, четырьмя траншами, так как сумма большая – больше 800 миллионов тенге". Ролан Ибрагимов, руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента

Ранее строительство терминала затягивалось из-за судебных тяжб, которые развернулись вокруг территории под перрон.

Накануне стало известно, что в Актау закрывают дневные рейсы самолетов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Планируется, что работы займут месяц.