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Строительство нового терминала аэропорта Шымкента вновь подорожало

Строительство нового терминала аэропорта Шымкента вновь подорожало Фото: primeminister.kz
Инвестор должен установить телескопический трап для полноценной работы аэропорта, для этого необходимо выкупить дополнительные шесть гектаров земли. Это повышает стоимость строительства на 800 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

В акимате мегаполиса заявили, что для покупки земли уже подготовили все документы. О этом сообщает 24kz.

"Акимат продает шесть гектаров земли – это для телескопического трапа, перрона. Уже соответствующие разрешительные документы имеются, сейчас управление финансов будет заключать договор на выкуп земли. Они будут выкупать эту землю в течение трех месяцев, четырьмя траншами, так как сумма большая – больше 800 миллионов тенге". Ролан Ибрагимов, руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента

Ранее строительство терминала затягивалось из-за судебных тяжб, которые развернулись вокруг территории под перрон.

Накануне стало известно, что в Актау закрывают дневные рейсы самолетов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Планируется, что работы займут месяц.

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