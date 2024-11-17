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Законодательство РК

Названы два варианта строительства нового терминала аэропорта Ушарал

Самолет президента РК, самолет президента Казахстана, самолет президента Республики Казахстан, самолет президента, самолет Токаева, прибытие президента РК, прибытие президента Казахстана, прибытие Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 10:55 Фото: akorda.kz
Строительство нового терминала аэропорта планируется в городе Ушарал. Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаева с жителями Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

По словам главы ведомства, рассматриваются два варианта строительства:

  • небольшой терминал рядом с действующим, разделив здания на зоны прилета и вылета;
  • терминал с большей площадью.

В настоящее время местный исполнительный орган проводит анализ и разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта.

"На сегодняшний день в регионе завершен капитальный ремонт участка дороги "Сарыозек – Коктал" с 45-го по 68-й километр и средний ремонт с 68-го по 110 километр. В следующем году будет проведен средний ремонт с 0-го по 45-й километр. Соответственно, дорога будет полностью приведена в порядок", – говорится в сообщении пресс-службы Минтранспорта РК.

К завершению также близятся работы по реконструкции дороги Талдыкорган –Калбатау – Усть-Камнегорск общей протяженностью 762 км.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут по отпечатку пальца проходить зону досмотра в аэропортах.

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Жетысуская область Министерство транспорта РК Ушарал 2024 год Строительство Авиарейсы Аэропорты
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