Названы два варианта строительства нового терминала аэропорта Ушарал

Фото: akorda.kz

Строительство нового терминала аэропорта планируется в городе Ушарал. Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаева с жителями Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

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