Названы два варианта строительства нового терминала аэропорта Ушарал
Фото: akorda.kz
Строительство нового терминала аэропорта планируется в городе Ушарал. Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаева с жителями Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
По словам главы ведомства, рассматриваются два варианта строительства:
- небольшой терминал рядом с действующим, разделив здания на зоны прилета и вылета;
- терминал с большей площадью.
В настоящее время местный исполнительный орган проводит анализ и разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта.
"На сегодняшний день в регионе завершен капитальный ремонт участка дороги "Сарыозек – Коктал" с 45-го по 68-й километр и средний ремонт с 68-го по 110 километр. В следующем году будет проведен средний ремонт с 0-го по 45-й километр. Соответственно, дорога будет полностью приведена в порядок", – говорится в сообщении пресс-службы Минтранспорта РК.
К завершению также близятся работы по реконструкции дороги Талдыкорган –Калбатау – Усть-Камнегорск общей протяженностью 762 км.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут по отпечатку пальца проходить зону досмотра в аэропортах.
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