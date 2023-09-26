Сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию
В частности, в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности включили сайгаков.
Также в этот список входят:
- волк
- шакал
- ворон
- большой баклан
- змееголов (кроме арало-сырдарьинской популяции).
Приказ вводится в действие с 6 октября 2023 года.
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Ранее сообщалось, что сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в Западно-Казахстанской области, пострадало 1300 крестьянских хозяйств, уничтожили посевы в Акмолинской, Актюбинской и других областях.
Мораторий на отстрел сайгаков действует в Казахстане до 2024 года. На данный момент их насчитывается в стране около 3 миллионов.