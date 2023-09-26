Сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию

Приказом МЭПР от 19 сентября 2023 года внесены изменения в Перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний с/х и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности включили сайгаков.

Также в этот список входят:

волк

шакал

ворон

большой баклан

змееголов (кроме арало-сырдарьинской популяции).

Приказ вводится в действие с 6 октября 2023 года.

Материал по теме В Казахстане не планируют продлевать мораторий на отстрел сайгаков

Ранее сообщалось, что сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в Западно-Казахстанской области, пострадало 1300 крестьянских хозяйств, уничтожили посевы в Акмолинской, Актюбинской и других областях.

Мораторий на отстрел сайгаков действует в Казахстане до 2024 года. На данный момент их насчитывается в стране около 3 миллионов.