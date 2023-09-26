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Сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию

Сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию Фото: wikimedia
Приказом МЭПР от 19 сентября 2023 года внесены изменения в Перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний с/х и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности включили сайгаков.

Также в этот список входят:

  • волк
  • шакал
  • ворон
  • большой баклан
  • змееголов (кроме арало-сырдарьинской популяции).

Приказ вводится в действие с 6 октября 2023 года.

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В Казахстане не планируют продлевать мораторий на отстрел сайгаков

Ранее сообщалось, что сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в Западно-Казахстанской области, пострадало 1300 крестьянских хозяйств, уничтожили посевы в Акмолинской, Актюбинской и других областях. 

Мораторий на отстрел сайгаков действует в Казахстане до 2024 года.  На данный момент их насчитывается в стране около 3 миллионов.

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