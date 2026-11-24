В городском акимате состоялось очередное заседание Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Шымкента.

На повестку дня вынесли три ключевых вопроса: механизмы социальной поддержки многодетных и одиноких матерей, проведение кампании "16 дней против насилия" и исполнение плана мероприятий по семейной и гендерной политике в пяти районах мегаполиса.

Фото: акимат Шымкента

Участники встречи рассмотрели актуальную статистику профильных управлений и правоохранительных органов, а также обсудили подходы к работе на местах. Как отметили в ходе заседания, у каждого района Шымкента своя социальная специфика, требующая точечных решений.

"В каждом из пяти районов Шымкента работает своя комиссия, и у каждого района – свои болевые точки, – прокомментировала ход заседания заместитель председателя городской комиссии, директор международного языкового центра "Inter Press Shymkent" Ардакжан Жакенова. – Например, в Аль-Фарабийском районе сосредоточены вузы и студенты, поэтому там основной упор идет на молодежную политику. В Абайском районе преобладает частный сектор – там на первый план выходят вопросы профилактики бытового насилия, безопасность дорог к школам, освещение улиц. В Енбекшинском районе, с учетом присоединенных жилых массивов, проживает много малообеспеченных семей, и здесь важен постоянный контроль за тем, чтобы дети ни в чем не нуждались".

Отдельное внимание участники заседания уделили тревожной статистике правоохранительных органов. По данным отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием департамента полиции, в городе фиксируется рост показателей, связанных с подростковой преступностью и случаями насилия в отношении девочек-школьниц. Вся озвученная статистика передана в профильные сектора комиссии: уже через две недели, в декабре, рабочие группы соберутся вновь, чтобы утвердить конкретный алгоритм действий.

В целом заседания комиссии проходят раз в два месяца, а в перерывах работают тематические группы по вопросам образования и здравоохранения. В числе заметных результатов года члены комиссии называют расширение охвата молодежи профилактическими медицинскими скринингами – этот показатель удалось довести с 70% почти до 99%.

Фото: акимат Шымкента

По словам Ардакжан Жакеновой, комиссия выступает совещательно-контролирующим органом, который уходит от формальных отчетов. Так, во время заседания члены комиссии призвали районные акиматы не ограничиваться докладами о раздаче спонсорской продуктовой помощи, а сосредоточиться на системном решении проблем.

"С учетом озвученных на заседании недочетов необходимо продолжить конкретную программу мер социальной поддержки, в том числе в отношении многодетных семей, оставшихся без кормильца, – подводя итоги подчеркнул заместитель акима Шымкента, председатель комиссии Сарсен Куранбек. – Для предупреждения правонарушений департаменту полиции совместно с районными акиматами и профильными управлениями следует организовать профилактические рейды, а управлению образования – усилить профилактическую работу в организациях образования. Все высшие учебные заведения должны своевременно и качественно выполнить мероприятия согласно утвержденному плану и предоставить итоговую информацию в комиссию".