Похолодание вновь ожидается в Казахстане

Казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в ближайшие трое суток – с 28 по 30 декабря 2023 года. Согласно прогнозу, на всей территории Казахстана ожидается неустойчивая погода.

По данным РГП "Казгидромет", на погоду по всей территории республики сохраняет свое влияние Атлантический циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега, также ожидаются метель, гололед и порывистый ветер 15-28 м/с, 29-30 декабря в северных и южных регионах – очень сильный ветер 30 м/с и более.

"30 декабря ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью на северо-западе, севере и в центре страны до 7-15 мороза, на юге и юго-востоке республики до 3-13 мороза", – говорится в сообщении.

Ранее в РГП "Казгидромет" сообщили, что за всю историю Казахстана ноябрь 2023 года стал самым теплым. Подробнее по ссылке.