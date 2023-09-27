На Риддер ТЭЦ запустили первый котел

Сегодня, 27 сентября 2023 года, на Риддер ТЭЦ состоялся запуск первого котла среднего давления.

"Мы растопили котел №3. Пуск совершили на мазутной смеси, – сообщил аким Риддера Даулет Батырбаев. – Затем состоится горячая промывка и его запустят в сеть".

Так как экраны, паропрогреватели и трубы новые, это не займет много времени.

После прогрева системы начнется подача горячей воды в город, в первую очередь на объекты социальной значимости – детские сады, школы, больницы.

Фото: пресс-центр ВКО

С наступлением холодов, когда установится соответствующий температурный режим, приступят к подаче тепла, также в первую очередь будут подключены социально значимые объекты.

Как сообщил доверительный управляющий, руководитель КГП "Водокнал города Риддера" Констатин Хан, уже на следующей неделе планируется запустить ещё один котел – котлоагрегат №1 среднего давления. А после него – третий котел – котлоагрегат №2.

Фото: пресс-центр ВКО

Он также отметил, что распространяющаяся информация о том, что на Риддер ТЭЦ нет топлива, не соответствует действительности.

"Сегодня на станции есть 20-дневный запас угля и достаточный запас мазута", – подчеркнул Константин Хан.