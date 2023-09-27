На Риддер ТЭЦ запустили первый котел
"Мы растопили котел №3. Пуск совершили на мазутной смеси, – сообщил аким Риддера Даулет Батырбаев. – Затем состоится горячая промывка и его запустят в сеть".
Так как экраны, паропрогреватели и трубы новые, это не займет много времени.
После прогрева системы начнется подача горячей воды в город, в первую очередь на объекты социальной значимости – детские сады, школы, больницы.
Фото: пресс-центр ВКО
С наступлением холодов, когда установится соответствующий температурный режим, приступят к подаче тепла, также в первую очередь будут подключены социально значимые объекты.
Как сообщил доверительный управляющий, руководитель КГП "Водокнал города Риддера" Констатин Хан, уже на следующей неделе планируется запустить ещё один котел – котлоагрегат №1 среднего давления. А после него – третий котел – котлоагрегат №2.
Фото: пресс-центр ВКО
Он также отметил, что распространяющаяся информация о том, что на Риддер ТЭЦ нет топлива, не соответствует действительности.
"Сегодня на станции есть 20-дневный запас угля и достаточный запас мазута", – подчеркнул Константин Хан.