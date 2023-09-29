В Мангистауской области дорога станет платной

Министр транспорта подписал приказ от 21 сентября 2023 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Бейнеу – Акжигит на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что участок Бейнеу – Акжигит автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Бейнеу – Акжигит используется на платной основе.

Протяженность платной дороги (участка) – 85 км. Срок использования дороги на платной основе – 20 лет.

На весь участок дороги установлены тарифы:

Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 123 тенге ;

; автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 246 тенге ;

; автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 370 тенге ;

; грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 493 тенге ;

; грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 616 тенге.

Также предусмотрена абонентская плата за проезд на месяц и на год. На месяц она составляет от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге), в зависимости от грузоподъемности транспорта.

На год абонплата составляет от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Приказ вводится в действие с 9 октября 2023 года.

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