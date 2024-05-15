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Могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс

Могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 11:46 Фото: pixabay
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Мажилиса 15 мая ответил на вопрос, могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, что в стране запустили петицию о возвращении прежнего часового пояса. На 15 мая петицию подписали 4299 человек.

"Пока мы придерживаемся официальной позиции, которая была принята нашим ведомством совместно с другими госорганами. По регламенту мы должны дождаться результатов петиции, потом уже эти результаты мы возьмем в работу. В случае достижения критической массы в 50 тыс. голосов работа снова запускается внутри правительства", – заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года на всей территории страны установили единый часовой пояс (UTC+5). Подробнее – по ссылке.

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