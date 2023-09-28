Депутаты остались недовольны отношением чиновников к заседаниям в Мажилисе

При обсуждении вопросов модернизации и обновления сельхозтехники на заседании Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК депутат Павел Казанцев высказал неудовлетворенность выступлениями профильных вице-министров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в Мажилисе состоялось обсуждение того, какие меры нужны для модернизации и обновления машинно-тракторного парка. Но депутаты остались недовольны докладами чиновников от Минсельхоза и Минпромышленности. В частности, замечание им сделал Павел Казанцев.

"Во-первых, из базовых докладов мы получили такое процессное, лирическое, о том, что мы потеем и плачем, плачем и потеем, что-то делаем, жонглирование ярдами, процентами. Коллеги, мы должны понять карту боя. Когда Динара Шукижанова (депутат, которая в данный момент находится в командировке в Татарстане и выступала по видеосвязи. – Прим. ред.) говорила карту боя, то один вице-министр не сделал ни одной записи, второй вообще в телефоне сидел". Павел Казанцев

Хотя, по мнению парламентария, рассказ его коллеги об опыте обновления сельхозтехники Татарстана можно было бы взять за основу Дорожной карты в Казахстане.

"Хотя напрямую вам это (готовая. – Прим. ред) Дорожная карта, что делать нужно. Так вот, если говорить о Дорожной карте, мы должны здесь, по большому счету, иметь один листик, таблицу, в которой написано по видам техники, сколько какой техники нам нужно. Потому что вот из двух докладов вице-министров мы услышали, что у нас 30% загрузка и 4% обновления. То есть мы так и 20, и 30 лет не обновимся никогда, а речь идет о выполнении поручения президента, о выживаемости государства, в конце концов". Павел Казанцев

Он подчеркнул, что у ведомств должен быть четкий план действий.

"Карта боя должна состоять, если это карта боя, мы тогда можем воевать. А так мы можем в экстазе умереть, так сказать, пуляя куда-то вверх, куда-то что-то, толку от этого не будет никакого. Мы не знаем, сколько денег нужно. Сколько документов нужно? Из ваших докладов не прозвучало. Сколько техники нужно? Не прозвучало. Сколько из этой техники мы можем закрыть за счет местного производства? Сколько нужно примерно за счет импортного производства? Соответственно, сколько на это денег нужно, и тогда мы можем сравнивать, что у нас есть текущий бюджет, понятно, что недостаточный. Насколько он недостаточный? На 5%? На 50%, на 500%? На 5000%?". Павел Казанцев

При этом депутат отметил, что, исходя из этого, в Мажилисе тогда могли бы помочь и на законодательном уровне.



"Будем иметь карту боя, тогда будем разговаривать. Динара, Аманжеловна (Шукижанова. – Прим. ред.), опять же, четко сказала, и Татарстан, получается, нам тоже эту модель подсказывает. Есть инструменты, которые Казагрофинанс предлагал посмотреть, но это уже инструменты. То есть это второй листок бумаги, что делать. Что делать парламентариям для изменения законов? Возможно, для написания нового закона. Что нужно на подзаконном уровне? Что нужно от финансового блока?". Павел Казанцев

Пока, на его взгляд, обсуждение получилось непринципиальным.

"Когда мы получаем патроны, а не пулю из определенной субстанции, с которой ничего не сделаешь. Вот, коллеги, о чем мы должны говорить. Понятно, что там выпускаем технику, что там можно спорить отечественное, не отечественное: и то, и то надо задействовать. Тут всем вот так работы хватит. Сейчас мы, по большому счету, не готовы обсуждать. Мы ситуативные какие-то вещи обсуждаем, а принципиально по этому вопросу госорганы нам не предложили ничего, что мы могли бы обсудить". Павел Казанцев

Другие депутаты поддержали нарекания Павла Казанцева.

Выступая 1 сентября 2023 года с Посланием, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на серьезную проблему изношенности машинно-тракторного парка – этот показатель на сегодня составляет 80%. Президент отмечал, что темпы обновления сельскохозяйственной техники следует довести до 8-10% в год. При этом нужно учитывать интересы и отечественных производителей техники, и аграриев.