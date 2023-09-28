Где есть надежда, там и удача: механик из Алматы выиграл 2,3 млн тенге

Алматинец купил лотерею и стал обладателем 2,3 млн тенге. Корреспондент Zakon.kz поговорил со счастливчиком и узнал, в чем его секрет победы.

Удача улыбнулась 47-летнему механику из Алматы Ардаку Ахметову. Он с самого основания тиражной лотереи TeleBingo от Satty Zhuldyz периодически покупает лотереи. И даже бывали случаи, когда выигрывал по 500-1500 тенге. Но в этот раз он сорвал куш – 2,3 млн тенге.

"Купил лотерею BingoТой, обратил внимание на призовой фонд - автомобиль. Промелькнула мысль, вот бы выиграть его. Но особой надежды на какую-либо победу не было. Спустя время я как обычно зашел в личный кабинет, хотел прокрутить колесо удачи, смотрю горит, что есть один выигрыш. Я не поверил своим глазам, когда увидел крупную сумму. Позвонил и в офисе компании Satty Zhuldyz мне подтвердили выигрыш", - делится впечатлениями победитель Ардак Ахметов.

Выигранную сумму алматинец планирует вложить в ремонт своего дома. Теперь после того, как лично убедился в честной игре, Ардак Ахметов надеется выиграть автомобиль или квартиру.

"Я привык автоматически почти каждую неделю покупать лотерею. Теперь моя надежда выиграть машину или квартиру усилилась. Увидев мою победу, жена загорелась и тоже зарегистрировалась, начала участвовать. Хотел бы пожелать всем любителям лотерей, что если у них есть надежда, то будет и удача". Алматинец Ардак Ахметов

Испытать удачу может каждый. Для этого нужно всего лишь приобрести лотонабор "LOTO 6/49". Уже в эту пятницу 29 сентября в 22:00 в прямом эфире YouTube канала Satty Zhuldyz станет известно имя владельца кроссовера Haval H6.