Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Где есть надежда, там и удача: механик из Алматы выиграл 2,3 млн тенге

Где есть надежда, там и удача: механик из Алматы выиграл 2,3 млн тенге Фото: пресс-служба компании Satty Zhuldyz
Алматинец купил лотерею и стал обладателем 2,3 млн тенге. Корреспондент Zakon.kz поговорил со счастливчиком и узнал, в чем его секрет победы.

Удача улыбнулась 47-летнему механику из Алматы Ардаку Ахметову. Он с самого основания тиражной лотереи TeleBingo от Satty Zhuldyz периодически покупает лотереи. И даже бывали случаи, когда выигрывал по 500-1500 тенге. Но в этот раз он сорвал куш – 2,3 млн тенге.

"Купил лотерею BingoТой, обратил внимание на призовой фонд - автомобиль. Промелькнула мысль, вот бы выиграть его. Но особой надежды на какую-либо победу не было. Спустя время я как обычно зашел в личный кабинет, хотел прокрутить колесо удачи, смотрю горит, что есть один выигрыш. Я не поверил своим глазам, когда увидел крупную сумму. Позвонил и в офисе компании Satty Zhuldyz мне подтвердили выигрыш", - делится впечатлениями победитель Ардак Ахметов.

Выигранную сумму алматинец планирует вложить в ремонт своего дома. Теперь после того, как лично убедился в честной игре, Ардак Ахметов надеется выиграть автомобиль или квартиру.

"Я привык автоматически почти каждую неделю покупать лотерею. Теперь моя надежда выиграть машину или квартиру усилилась. Увидев мою победу, жена загорелась и тоже зарегистрировалась, начала участвовать. Хотел бы пожелать всем любителям лотерей, что если у них есть надежда, то будет и удача".Алматинец Ардак Ахметов

Испытать удачу может каждый. Для этого нужно всего лишь приобрести лотонабор "LOTO 6/49". Уже в эту пятницу 29 сентября в 22:00 в прямом эфире YouTube канала Satty Zhuldyz станет известно имя владельца кроссовера Haval H6.

Где есть надежда, там и удача: механик из Алматы выиграл 2,3 млн тенге

Фото: пресс-служба компании Satty Zhuldyz

Читайте также

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": "Ангеболл" или контрпрессинг
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": "Ангеболл" или контрпрессинг
Казахстан школы факультативы
Можно ли не ходить на факультативы после уроков
Сенсация или разгром? Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Бавария"
Сенсация или разгром? Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Бавария"
Сахибам Садырова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Похолодание ожидается в Казахстане
Похолодание ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления