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Более 2,3 млн тенге вернула прокуратура предпринимателям Астаны

Более 2,3 млн тенге вернула прокуратура предпринимателям Астаны Фото: Zakon.kz
По информации прокуратуры Астаны, более 2,3 млн тенге было возвращено 75 предпринимателям, сообщает Zakon.kz.
"По результатам анализа соблюдения прав предпринимателей при проведении государственных закупок выявлены факты невозврата медицинскими учреждениями гарантийных обеспечений 75 субъектам бизнеса на сумму более 2,3 млн тенге", - говорится в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, согласно нормам закона о госзакупках заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о госзакупках поставщику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о государственных закупках.

На основании акта прокурорского надзора прокуратуры района Сарыарка предпринимателям возвращен гарантийный денежный взнос в размере 3% от суммы договора, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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