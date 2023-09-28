Сенсация или разгром? Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Бавария"

В субботу пройдет один из главных матчей первого круга Бундеслиги – "РБ Лейпциг" примет дома "Баварию". Узнали мнение экспертов о том, что ждать от этой игры.

"РБ Лейпциг"

Летом казалось, что "Лейпциг" обескровили критически. Йошко Гвардиол, Доминик Собослаи и Кристофер Нкунку — ожидаемые, но серьезные потери. Да и приобретения не дают вау-эффекта. Из материнского "Зальцбурга" приехал словенский форвард Бенджамин Шешко (как оказалось, очень полезный!), "Хоффенхайм" за 24 млн евро подсобил Кристофом Баумгартлингером. Но сезон команда из бывшей ГДР начала бодро. Разгромили "Баварию" в Суперкубке, в Бундеслиге после поражения от "Байера" идут со стопроцентным результатом. Да и в группе ЛЧ начали с победы над "Янг Бойз".

Лучшие бомбардиры – еще два новичка. По три гола забили бельгиец Лои Оленда, приехавший из "Ланса" и Хави Симмонс, которого команда Марко Розе арендует у "ПСЖ".

"Бавария"

У команды Томаса Тухеля – тишь, гладь, да божья благодать. Поражение в Суперкубке досадно, но в Бундеслиге "Бавария" не оставляет шансов вообще никому, кроме "Байера": с сенсацией старта сезона мюнхенцы сыграли вничью. Особенно ценно, что сходу влился в новый коллектив, страну, чемпионат Харри Кейн. Казалось, что он не уходит из "Тоттенхэма" просто из-за страха перемен, но англичанин уже показал, насколько он крут – 7 голов в 5 турах БЛ.

Прогноз

"Бавария" слишком мощна даже для симпатичного "Лейпцига", и эксперты Parimatch это подтверждают: 1.95 на мюнхенцев против 3.60 на игроков "РБЛ". А еще эксперты убеждены, что в игре будет много забитых мячей: на "тотал больше 3" дают 1.64.

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