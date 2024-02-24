Шанс на реабилитацию для "Арсенала" и "Баварии"

24 февраля в английской Премьер-лиге лондонский "Арсенал" примет "Ньюкасл", а в немецкой Бундеслиге встретятся "Бавария" и "РБ Лейпциг". Топовые матчи с участием европейских грандов – в раскладах Olimpbet.

АПЛ. 26-й тур. "Арсенал" – "Ньюкасл". 25 февраля, 02:00 (время Астаны)

Посреди недели "канониры" весьма неожиданно уступили в первом матче 1/8-й финала Лиги чемпионов. Лондонцы проиграли на выезде "Порту" 0:1, хотя считались явными фаворитами даже гостевой встречи.

Помимо поражения, не менее печален тот факт, что за всю игру в Португалии команда Микеля Артеты не нанесла ни одного точного удара в створ ворот "драконов", хотя и владела мячом 62 % времени. Теперь "Арсеналу" необходимо срочно реабилитироваться в домашнем матче с "Ньюкаслом", который состоится в рамках 26-го тура АПЛ.

Соперник у столичного клуба очень крепкий, пусть и не решающий столь серьезных задач, как в прошлом сезоне. К тому же "сороки" лишь раз уступили "оружейникам" в четырех последних дуэлях, победив в игре первого круга текущего чемпионата. А предыдущий визит "Ньюкасла" в гости к "Арсеналу" в Лондон завершился нулевой ничьей.

"Каниониры" же проводят свой матч тура позже главных конкурентов в борьбе за титул Премьер-лиги. И им жизненно необходимо брать три очка, чтобы не отпустить "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в отрыв.

Эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев есть прекрасные шансы на победу: П1 – 1.4, Х – 5.4, П2 – 7.4. При этом букмекер не сомневается, что во встрече на арене "Эмирейтс" будет пробит "верх": Тотал (2.5) бол – 1.46.

Станьте очевидцем матча Греция – Казахстан! Выиграйте путевку на двоих в Афины, участвуя в акции "За наших в Грецию" от Olimpbet. Спешите, акция продлится до 28 февраля.

Бундеслига. 23-й тур. "Бавария" – "РБ Лейпциг". 24 февраля, 23:30

Фото: оlimpbet

В баварской семье явно не все в порядке: пробуксовка "красной машины" достигла трех поражений кряду. Такое в "Баварии" не прощается. Клубное руководство уже объявило о том, что по окончании сезона мюнхенскую команду покинет главный тренер Томас Тухель, хотя его контракт действует до лета 2025-го года.

Беспрецедентные меры клубных боссов на финише чемпионата Германии, который самый титулованная команда страны всерьез рискует не выиграть впервые за 12 последних лет. Букмекеры уже почти не верят в то, что она догонит в таблице "Байер", кэф на чемпионство которого равен 1.17.

В общем-то, "Бавария" и в прошлом году не должна была брать "серебряную салатницу". Но тогда победу в Бундеслиге ей буквально подарила дортмундская "Боруссия". Теперь же южане упускают титул сами, исключительно по своей вине.

Впрочем, известие о скорой и неизбежной отставке главного тренера вполне может и пойти на пользу баварским футболистам, среди которых немало тех, кому не нравится работать под руководством Тухеля. А некоторые из них, например, Йозуа Киммих и Леон Горецка, так и вовсе открыто выступают против Томаса. Так что совсем даже не исключено, что в матче против "Лейпцига" игроки мюнхенского суперклуба будут летать по полю "Альянц-Арены".

При этом хозяевам главного сражения 23-го тура чемпионата Германии ни в коем случае нельзя забывать, что они не могут выиграть у "быков" на протяжении четырех встреч подряд. Более того: два последних матча в Мюнхене между этими соперниками завершились победами "Лейпцига" с общим счетом 6:1!

Но на этот раз аналитики Olimpbet видят "Баварию" фаворитом, причем безоговорочным: П1 – 1.73, Х – 4.39, П2 – 4.39. А еще вероятнее, чем победа мюнхенцев, самый популярный букмекер страны считает гол Харри Кейна с кэфом 1.65.

Голосуйте за Olimpbet на Metaratings Top Awards! Букмекер №1 в Казахстане номинирован в нескольких категориях Национальной премии в области спорта и бизнеса. Отдайте голос за компанию, которая ценит своих клиентов и на деле развивает спортивную индустрию страны.