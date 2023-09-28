Токаев: Территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется

Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России. У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России. Эти заявления в Берлине сделал Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Zakon.kz.

Кадры заявления распространились в телеграм–каналах.



"Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по его соблюдениями, и какие–то опасения в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти этот режим, мне кажется, не должно быть", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Граница в свое время между Россией и Казахстаном была делимитирована и в значительной степени демаркирована, добавил Глава государства.





"Подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран, поэтому каких–либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется", – заявил президент Казахстана.

Что касается украинского конфликта, Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН.

"Сегодня уважаемому господину канцлеру я говорил, что ситуация, на самом деле, очень серьезная. И украинская, и российская стороны утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров пока не ясна". Касым-Жомарт Токаев

Токаев прибыл в Германию 28 сентября 2023 года. Фото и видео прибытия опубликованы в Telegram-канале Акорды. Программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.