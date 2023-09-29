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Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров

встреча глав государств Центральной Азии с Канцлером Германии Олафом Шольцем Фото: Акорда
На встрече глав государств Центральной Азии с Канцлером Германии Олафом Шольцем Касым-Жомарт Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров, сообщает Zakon.kz.
"Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. В то же время мы вынуждены учитывать санкционные ограничения в региональной политике. Считаем, что пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. Об этом я недавно говорил с трибуны ООН на сессии Генеральной Ассамблеи этой универсальной организации. Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами. Вчера у меня состоялись продуктивные переговоры с Вами, уважаемый Канцлер, и главами ведущих германских компаний по вопросам экономического сотрудничества. Считаем, что перспективы такого сотрудничества радужные", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

На встрече глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Токаев обсудил инвестиционное партнерство, транспортно-транзитную сферу, экологию и многое другое. 

Например, Токаев предложил открыть в Алматы центр ООН по развитию ЦА и Афганистана.

Также глава государства отметил, что дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков.

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