Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров

Фото: Акорда

На встрече глав государств Центральной Азии с Канцлером Германии Олафом Шольцем Касым-Жомарт Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров, сообщает Zakon.kz.

"Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. В то же время мы вынуждены учитывать санкционные ограничения в региональной политике. Считаем, что пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. Об этом я недавно говорил с трибуны ООН на сессии Генеральной Ассамблеи этой универсальной организации. Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами. Вчера у меня состоялись продуктивные переговоры с Вами, уважаемый Канцлер, и главами ведущих германских компаний по вопросам экономического сотрудничества. Считаем, что перспективы такого сотрудничества радужные", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. На встрече глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Токаев обсудил инвестиционное партнерство, транспортно-транзитную сферу, экологию и многое другое. Например, Токаев предложил открыть в Алматы центр ООН по развитию ЦА и Афганистана. Также глава государства отметил, что дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков. Читайте также Токаев обозначил главные приоритеты в сотрудничестве с Германией Токаев призвал приступить к реальным переговорам по ситуации в Украине США поддерживают намерения Казахстана развиваться в разных направлениях

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