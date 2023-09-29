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Захват акимата и резиденции президента в Алматы: семь подсудимых частично согласились с обвинениями

Захват акимата и резиденции президента в Алматы: семь подсудимых частично согласились с обвинениями Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы прошло первое заседание главного судебного разбирательства по делу о захвате акимата и резиденции президента в Алматы во время январских беспорядков 2022 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Всего на скамье подсудимых 11 человек, один из них находится под стражей, остальные 10 обвиняемых под домашним арестом.

Сегодня прокурор Ахат Естибек зачитал обвинительный акт. Всем 11 подсудимым предъявили обвинение по двум статьям: ч.2 ст.272 УК РК "Массовые беспорядки" и ч.3 ст.269 УК РК "Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват".   

После этого судья дал слово подсудимым. Семь из них частично согласились с предъявляемыми обвинения, четверо заявили, что не согласны. Следующее слушание планируется на 10 октября.

Процесс проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в офлайн-режиме.

В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. 2 января митинги прошли в Жанаозене, а затем их поддержали в Актау, Атырау и других городах страны. Однако затем мирные митинги превратились в массовые погромы. Особенно от них пострадал Алматы. Уже 5 января толпы вооруженных людей разгромили центр города, сожгли здание акимата и расположенную рядом президентскую резиденцию. Атаке также подверглись здания полиции, КНБ и другие военные объекты. 

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Редакция Zakon.kz
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