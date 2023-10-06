В северной части Казахстана появилась платная дорога

Министр транспорта подписал приказ от 21 сентября 2023 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Кокшетау – Петропавловск на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Так, теперь участок Кокшетау – Петропавловск автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Астана – Петропавловск через Кокшетау используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок "Щорса – Ильичевка" автомобильной дороги районного значения "Щучинск – Боровое – Щорса – Ильичевка", участок "Ильичевка – Чкалово" автомобильной дороги республиканского значения "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница Российской Федерации (на Омск)", участок "Чкалово – Тайынша" автомобильной дороги областного значения "Лавровка – Келлеровка –Тайынша – Чкалово", участок "Тайынша – Киялы – Смирново" автомобильной дороги областного значения "Астраханка – Смирново – Киялы – Тайынша", автомобильная дорога областного значения "Смирново – Трудовое – Токушинское", участок "Токуши – Петропавловск" автомобильной дороги республиканского значения "граница Российской Федерации (на Челябинск) – граница Российской Федерации (на Новосибирск), через Петропавловск, Омск".

Протяженность платной дороги составляет 169 км. Срок использования – 20 лет.

Стоимость проезда за весь участок в одном направлении составит:

Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 245 тенге.

Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 490 тенге.

Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 735 тенге.

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 980 тенге.

Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 1225 тенге.

Кроме того, предусмотрена абонентская плата за месяц и за год. Так, в месяц стоимость абонемента составит от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году), в зависимости от грудоподъемности транспорта.

На год абонплата составляет от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Приказ вводится в действие с 16 октября 2023 года.

Ранее мы рассказали, что с 10 октября стал платным участок дороги Уральск – граница Российский Федерации (на Самару).

С 8 октября 2023 года станет платной дорога общего пользования республиканского значения Павлодар – Калбатау. А с 9 октября – участок Бейнеу – Акжигит.