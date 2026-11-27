Национальная атомная компания "Казатомпром" сегодня, 27 ноября 2026 года, вновь объявила об изменении в составе руководства, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальным данным на сайте компании, главный директор по закупкам и общим вопросам Дархан Сагиндыков покинул свой пост 26 ноября 2026 года по собственному желанию.

"На основании его заявления и в соответствии с корпоративными процедурами, совет директоров "Казатомпрома" досрочно прекратил полномочия Дархана Сагиндыкова в качестве члена правления компании". Национальная атомная компания "Казатомпром"

Известно, что Сагиндыков родился в 1985 году. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, Казахскую академию спорта и туризма и Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в ЧУ "Корпоративный университет "Самрук-Казына" в должности менеджера Департамента организации закупок АО "Самрук Казына" (сектор аутсорсинга).

С 2011 по 2022 годы занимал различные должности в ТОО "Самрук-Казына Контракт", АО "Самрук-Казына", АО "Самрук-Энерго" и АО "Кедентрассервис", в том числе, главного менеджера Департамента контроля и анализа закупок, Департамента информационного мониторинга, менеджера Департамента методологии и мониторинга закупок (Департамента казахстанского содержания), директора Департамента коммерции, Департамента мониторинга и маркетинга цен в закупках, Управляющего директора по обеспечению (СЕО-1), советника председателя правления и директора Департамента закупок и снабжения.

С июля 2022 по октябрь 2023 года занимал должность директора группы по закупкам (Group Procurement Director) KMG International (Ромпетрол).

С ноября 2023 по февраль 2024 года занимал должность руководителя Аппарата администрации АО "НАК "Казатомпром".

С марта 2024 года является главным директором по закупкам и общим вопросам АО "НАК "Казатомпром".

Cтоит отметить что 23 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) задержаны и водворены в ИВС член правления АО "НАК "Казатомпром" Куаныш Омарбеков и другие лица. Задержанных подозревают в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством "Самрук-Казына".

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