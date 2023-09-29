Представители СМИ изучили основы экстремальной журналистики на полигоне Минобороны

Трехдневный семинар по экстремальной журналистике "Военный дискурс-2023" прошел на базе учебного центра "Спасск" в Караганде.

За три насыщенных событиями дня журналисты, операторы и фотокорреспонденты под наблюдением опытных военных инструкторов прошли теоретическую и практическую подготовку к работе в потенциальных зонах вооруженных конфликтов.

Фото: пресс-служба МО РК

"Мастера пера и микрофона" изучали основы экстремальной журналистики, так участники дискурса прослушали лекции по психологии терроризма, тактической медицине, ознакомились с методами и способами выживания. Теоретические знания представители средств массовой информации закрепили во время практических занятий по выживанию и оказанию первой медицинской помощи.

В разгар занятий на полигоне с участниками семинара встретился заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. Замглавы оборонного ведомства ответил на вопросы журналистов.

"Главный посыл сегодняшнего семинара – научить вас беречь свои жизни и помогать окружающим выживать в районах боевых действий, – отметил заместитель министра обороны. – Не секрет, что важная роль отводится представителям вашей профессии в формировании позитивного образа армии, поскольку ваша работа оказывает большое влияние на общественное мнение, ваши сообщения служат одновременно и источником информации, и мощным информационным оружием".

Фото: пресс-служба МО РК

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов добавил, что участие в "Военном дискурсе" дает журналисту возможность ближе познакомиться с боевыми буднями казахстанских военнослужащих.

"Я думаю, такой подход делает военное ведомство более открытым, способствует повышению авторитета армии Казахстана и доверия к ней, привлекает в ряды Вооруженных сил все больше граждан, готовых честно служить Родине".

Такой семинар проходил также с участием республиканских СМИ и в прошлом году. В нынешнем году "Военный дискурс" проводится уже в 7-й раз и за эти годы через его "горнило" прошло более 100 представителей ведущих республиканских телеканалов, информационных агентств и печатных изданий.

Фото: пресс-служба МО РК

Традиция проводить "Военный дискурс" для казахстанских журналистов ведет свое начало с 2015 года. И, опыт работы журналистов в "горячих точках" свидетельствуют о том, что такой вид обучения продолжает оставаться актуальным.

"Я впервые участвую в "Военном дискурсе", организованном Министерством обороны, и благодаря этому семинару получил бесценные знания о работе в зонах вооруженных конфликтов. К тому же здесь я познакомился с коллегами из других редакций, со многими у меня уже установились дружеские отношения. Хотелось бы, чтобы и в будущем проводились подобные мероприятия для журналистов", – поделился своими впечатлениями ведущий военно-патриотической программы "Ақсауыт" телеканала "Qazaqstan" Мерей Канапиянов.

Фото: пресс-служба МО РК

В завершение семинара участники получили из рук заместителя министра обороны сертификаты об окончании курса и памятные подарки.