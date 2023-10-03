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Законодательство РК

Где происходит половина всех ДТП в стране

Казахстан ДТП МВД Фото: pixabay
Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на заседании правительства РК рассказал, на какие регионы приходится половина всех ДТП в стране, сообщает Zakon.kz.

Показатели аварийности в 2023 году по стране снизились. Однако в ряде регионов она сохраняется.

"Несмотря на общую положительную тенденцию в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях сохраняется высокий уровень аварийности. На эти регионы приходится почти половина всех ДТП в стране, травмированных и погибших".Марат Кожаев

Одна из основных причин ДТП – состояние дорог и инфраструктуры. По статистике, на населенные пункты приходится 73% ДТП. При этом четверть смертельных случаев связаны с наездами на пешеходов.  

Наибольшая доля приходится на:

  • Алматы (812 ДТП, или 27% от общего числа ДТП);
  • Астану (202 ДТП, или 7%);
  • Алматинскую (306 ДТП, или 10%);
  • Туркестанскую (186 ДТП, или 6%);
  • Жамбылскую (185 ДТП, или 6%);
  • Мангистаускую области (132 ДТП, или 4%).

На нерегулируемых переходах в пять раз чаще допускаются тяжкие ДТП. В стране имеется всего 250 надземных и подземных пешеходных переходов. Вообще их нет в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. 

На сегодня, по информации МВД, требуется установить:

  • свыше тысячи светофоров;
  • 1,5 тысячи табло "обратного отсчета";
  • 25 тысяч дорожных знаков;
  • более 1 млн км дорожной разметки.

Сложной вице-министр назвал обстановку на загородных трассах. На них приходится большинство тяжких ДТП, 50% – летальных случаев.

Даже опытные водители не застрахованы от дорожно-транспортных происшествий, что уж говорить о новичках за рулем. Именно поэтому каждому водителю следует знать, как себя вести в случае аварии.

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