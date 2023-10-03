Где происходит половина всех ДТП в стране
Показатели аварийности в 2023 году по стране снизились. Однако в ряде регионов она сохраняется.
"Несмотря на общую положительную тенденцию в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях сохраняется высокий уровень аварийности. На эти регионы приходится почти половина всех ДТП в стране, травмированных и погибших".Марат Кожаев
Одна
из основных причин ДТП – состояние
дорог
и инфраструктуры. По статистике, на населенные пункты приходится 73% ДТП. При этом четверть смертельных случаев связаны
с наездами на пешеходов.
Наибольшая доля приходится на:
- Алматы (812 ДТП, или 27% от общего числа ДТП);
- Астану (202 ДТП, или 7%);
- Алматинскую (306 ДТП, или 10%);
- Туркестанскую (186 ДТП, или 6%);
- Жамбылскую (185 ДТП, или 6%);
- Мангистаускую области (132 ДТП, или 4%).
На нерегулируемых переходах в пять раз чаще допускаются тяжкие ДТП. В стране имеется всего 250 надземных и подземных пешеходных переходов. Вообще их нет в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
На сегодня, по информации МВД, требуется установить:
- свыше тысячи светофоров;
- 1,5 тысячи табло "обратного отсчета";
- 25 тысяч дорожных знаков;
- более 1 млн км дорожной разметки.
Сложной вице-министр назвал обстановку на загородных трассах. На них приходится большинство тяжких ДТП, 50% – летальных случаев.
Даже опытные водители не застрахованы от дорожно-транспортных происшествий, что уж говорить о новичках за рулем. Именно поэтому каждому водителю следует знать, как себя вести в случае аварии.