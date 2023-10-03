Где происходит половина всех ДТП в стране

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на заседании правительства РК рассказал, на какие регионы приходится половина всех ДТП в стране, сообщает Zakon.kz.

Показатели аварийности в 2023 году по стране снизились. Однако в ряде регионов она сохраняется.

"Несмотря на общую положительную тенденцию в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях сохраняется высокий уровень аварийности. На эти регионы приходится почти половина всех ДТП в стране, травмированных и погибших". Марат Кожаев

Одна из основных причин ДТП – состояние дорог и инфраструктуры. По статистике, на населенные пункты приходится 73% ДТП. При этом четверть смертельных случаев связаны с наездами на пешеходов.



Наибольшая доля приходится на:

Алматы (812 ДТП, или 27% от общего числа ДТП);

Астану (202 ДТП, или 7%);

Алматинскую (306 ДТП, или 10%);

Туркестанскую (186 ДТП, или 6%);

Жамбылскую (185 ДТП, или 6%);

Мангистаускую области (132 ДТП, или 4%).

На нерегулируемых переходах в пять раз чаще допускаются тяжкие ДТП. В стране имеется всего 250 надземных и подземных пешеходных переходов. Вообще их нет в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

На сегодня, по информации МВД, требуется установить:

свыше тысячи светофоров;

1,5 тысячи табло "обратного отсчета";

25 тысяч дорожных знаков;

более 1 млн км дорожной разметки.

Сложной вице-министр назвал обстановку на загородных трассах. На них приходится большинство тяжких ДТП, 50% – летальных случаев.

Даже опытные водители не застрахованы от дорожно-транспортных происшествий, что уж говорить о новичках за рулем. Именно поэтому каждому водителю следует знать, как себя вести в случае аварии.

