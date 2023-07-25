Вызывать сотрудников полиции при ДТП или нет: риски и последствия

Дорога не прощает ошибок! Даже опытные водители не застрахованы от дорожно-транспортных происшествий, что уж говорить о новичках за рулем. Именно поэтому каждому водителю следует знать, как себя вести в случае аварии, сообщает Zakon.kz.

Существует несколько классификаций дорожно-транспортных происшествий. Однако в "Правилах дорожного движения" их делят по особенностям возникновения. К основным видам относят столкновения из-за невнимательности водителей, несоблюдения дистанции, технической неисправности транспортного средства и внезапной остановки.

Среди прочих происшествий на дорогах выделяют перевороты, опрокидывания, а также наезды на:

пешеходов или велосипедистов;

гужевой транспорт – ДТП с участием повозок с любыми упряжными животными;

препятствие;

стоящее транспортное средство – под эту категорию также подпадают прицепы и полуприцепы;

животных, однако для классификации ДТП важно, чтобы был владелец.

Фото: Zakon.kz

Действия при ДТП

Порядок действий при возникновении дорожно-транспортного происшествия должен быть следующим:

Остановиться и не перемещать транспортное средство. Кроме того, сразу необходимо выставить знак аварийной остановки или заменить его на мигающий фонарь красного цвета. Маячки установить со стороны максимальной опасности. Также нужно включить аварийную световую сигнализацию в случае, если она работает. Убедиться в отсутствии пострадавших. По возможности оказать доврачебную медпомощь пока будет ехать "скорая". Сообщить о происшествии в ближайшее отделение полиции. А до их приезда собрать данные всех очевидцев, а именно записать ФИО и адреса. Это может понадобиться в спорных ситуациях для установления полной картины происшествия. Сообщить о ДТП представителям страхового агентства. Если машины полностью перегородили дорогу и у других транспортных средств нет возможности для движения в объезд, то вам все же придется освободить проезжую часть или отдельную полосу. Перед этим следует в присутствии свидетелей зафиксировать исходные положения (нарисовать схему аварии) участвующих в ДТП машин и других относящихся к нему предметов. По возможности запечатлеть на фото- и видеосъемку место происшествия.

Чего нельзя делать

Ряд действий участников ДТП могут быть расценены как грубое нарушение правил дорожного движения и привести к ответственности. Именно поэтому важно помнить, чего точно нельзя делать при возникновении происшествия на дороге.

Нельзя покидать место ДТП. Малоопытные водители на эмоциях могут покинуть место аварии до приезда сотрудников полиции. Однако такие действия подпадают под ст. 611 КоАП РК и расцениваются как правонарушение. Наказанием может быть лишение права управления транспортным средством в течение одного года либо штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

Запрещено передвигать транспорт. Это особенно важно, если в ДТП пострадали люди. Изменение положения транспортных средств приводит к искажению исходных данных. Кроме того, виновником ДТП в результате может оказаться не тот человек.

Фото: Zakon.kz

Действия полиции на месте ДТП

Основная задача прибывших на место аварии представителей полиции – общая оценка обстановки, установление виновника дорожно-транспортного происшествия. Однако важно понимать, что сотрудники полиции не могут выносить окончательный вердикт.

Простые ситуации. К таким относятся аварии без отягчающих обстоятельств, когда легко определить виновника. В этом случае в обязанность полицейских входит оформление документов, которые далее передаются в суд. На месте составляется схема ДТП с учетом полос, ширины проезжей части, дорожных знаков, расположения транспортных средств. Также водители должны пройти медицинское освидетельствование.

Спорные ситуации. Если установить виновника однозначно сложно, протокол заполняют на каждого участника ДТП, а материалы передают дознавателю, который назначает экспертизы с привлечением судмедэксперта. Окончательный вердикт уже вынесет суд.

Когда можно не вызывать полицию?

При незначительных повреждениях транспортных средств и желании участников ДТП урегулировать все на месте, можно не вызывать полицию. Однако важно помнить, если деньги не будут выплачены и придется повторно обращаться в полицию, то до выяснения всех обстоятельств права на управление транспортным средством изымаются у обоих водителей. После окончания разбирательства и получения судебного постановления пострадавшая сторона все же получит страховое возмещение. Но это возможно только при наличии у виновного соответствующего действующего договора.

Чтобы имелось подтверждение мирного урегулирования на месте, необходимо получить письменную расписку. Бывает, что после договоренности один из участников возвращается на место ДТП и официально оформляет происшествие. Тогда второй участник автоматически лишается прав. Примирение возможно на любой стадии оформления дорожно-транспортного происшествия. Для этого достаточно позвонить в ДП с сообщением об отказе, причем никакая оплата при этом не взимается.

Заключение

Авария – это внештатная ситуация, участником которой может стать даже самый ответственный водитель. Чтобы не совершить неправомерные действия, важно знать, как себя правильно вести при возникновении ДТП и в каких случаях необязательно вызывать полицию.