Депутат: Суды используют любую возможность не принимать иски

Депутат Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов 4 октября 2023 года в своем запросе заявил, что суды используют любую возможность, чтобы отказать в принятии и регистрации иска, многократно возвращая иски по несущественным, а иногда и необоснованным причинам, сообщает Zakon.kz.

Мажилисмен считает, что в стране за последние годы настолько увлеклись "разгрузкой судов" путем создания всевозможных "досудебных барьеров" в виде примирительных процедур, согласительных комиссий и медиации, что доступ к правосудию усложнился в разы.

"Суды даже выработали алгоритмы по снижению количества принимаемых исков от граждан и юридических лиц, используют такие формулировки, как "вынужденно принятый иск", что в корне противоречит целям и задачам, которые стоят перед судебной системой. Граждане и юридические лица жалуются на то, что суды используют любую возможность и основания, чтобы отказать в принятии и регистрации иска, многократно возвращая иски по несущественным, а иногда и необоснованным причинам". Магеррам Магеррамов

По его словам, жалуется и юридическое сообщество, которое в публичном пространстве, в социальных сетях и в СМИ выражает недовольство судебной системой.

"Известны случаи, когда суды в угоду статистике уговаривают стороны судебного процесса применять экстерриториальную подсудность, чтобы "разгрузить" суды в крупных городах. Также известны случаи фактического понуждения к примирительным процедурам и препятствования судебной защите прав". Магеррам Магеррамов

Все это, по словам депутата, наводит на мысль о том, что судебная система в погоне за снижением нагрузки по количеству рассматриваемых дел на судей и суды фактически "вместе с водой выплеснула и ребенка". Введение АППК и правоприменительная практика, по его мнению, также показали несовершенство механизмов защиты прав граждан и волокиту, препятствующую обращению в административный суд. Всевозможные отсылки к вышестоящим административным органам, нарушениям сроков и прочим основаниям ведут к недоступности правосудия для простых людей.

"Серьезный пласт проблем – это трудовые споры. Именно там обязательным условием является прохождение согласительной комиссии. В реальности на многих предприятиях не созданы согласительные комиссии, а там, где они есть, они состоят из сотрудников кадровых и юридических служб, которые сами и готовили акты работодателя. В итоге затягивается время, а решения принимаются в большинстве случаев не в пользу работника. В результате он обращается в суд. Если же комиссии нет на предприятии, то на ее создание могут уйти месяцы и работник будет находиться в незащищенном положении. Есть риски пропуска сроков исковой давности по трудовым спорам. Еще одним трендом является медиация. Если в развитых странах этот институт является опцией и не заменяет права на судебную защиту, у нас медиация превратилась в ряде случаев в ритуал, который необходимо пройти, чтобы обратиться в суд". Магеррам Магеррамов

Мажилисмен предлагает правительству принять меры:

механизмы по снижению барьеров через примирительные процедуры, согласительные комиссии и медиацию;

условия для обеспечения судов необходимым штатом работников, включая специалистов, помощников, секретарей;

возможность внедрения специальных образовательных программ для ускоренного обучения персонала судов;

создание новые окружных судов кассационной инстанции на базе укрупненных регионов и ввести сплошную кассацию для обеспечения доступа более широкого круга лиц к правосудию;

увеличение количества судей в административно-территориальных единицах и повышение зарплат;

продолжение политики укрупнения судов общей юрисдикции в городах республиканского значения.

Материал по теме А судьи кто: зачем в Казахстане судей хотят сделать примирителями

В Казахстане пробуют новый алгоритм правосудия: до того, как зарегистрировать иск, судья предлагает истцу разрешить спор мирным путем. Суды мотивируют тем, что приходится разрешать слишком много дел и надо снизить нагрузку. Адвокаты возражают: это лишь умножит досудебную волокиту. Подробнее можете узнать по ссылке выше.