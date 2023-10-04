Дожди, гроза, жара до +27: синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 5 по 7 октября 2023 года? Об этом Zakon.kz рассказали синоптики.

По данным РГП "Казгидромет", в столице ожидается погода без осадков, а в двух мегаполисах страны прогнозируются дожди и гроза.

В Астане:

5 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +17+19°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +17+19°С; 6 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +18+20°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +18+20°С; 7 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.

В Алматы:

5 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С; 6 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С; 7 октября – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте:

5 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С; 6 октября – переменная облачность, временами дождь, днем – гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С;

– переменная облачность, временами дождь, днем – гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С; 7 октября – переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

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