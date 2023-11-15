Прогноз погоды на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики

Фото: Zakon.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 16 по 18 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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