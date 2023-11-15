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Прогноз погоды на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики

Прогноз погоды на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 16 по 18 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в столице и двух мегаполисах страны ожидаются местами осадки и сильный ветер.

В Астане:

  • 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С;
  • 17 ноября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер южный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С;
  • 18 ноября – облачно, осадки (дождь, снег). Ветер южный, с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.

В Алматы:

  • 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +16+18°С;
  • 17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +17+19°С;
  • 18 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте:

  • 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +22+24°С;
  • 17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С;
  • 18 ноября – переменная облачность, днем – дождь, сильный дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +13+15°С.

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