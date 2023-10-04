Казахстанский тяжелоатлет завоевал "бронзу" на Азиатских играх в Ханчжоу

Казахстанский тяжелоатлет Александр Уваров завоевал бронзовую медаль Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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Александр Уваров, представляющий Казахстан на Азиатских играх в весовой категории до 81 килограмма, занял третье место с результатом 348 килограммов в сумме двоеборья (154+194).



Казахстанец уступил Чонгсону Ри из Северной Кореи, он установил рекорд Азиатских игр. Второе место занял тяжелоатлет из Узбекистана Мухаммадкодир Тоштемиров. Еламан Сейтказы из Казахстана завершил выступление на четвертом месте.

Как выглядит медальная таблица Азиады после одиннадцатого дня соревнований, читайте здесь.