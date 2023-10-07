Еще одна "бронза" в копилке Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу

Фото: freepik

Еще одну бронзу завоевали казахстанские спортсменки Ясмина Туякова и Арина Пушкина по артистичному плаванию на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz

17-летние спортсменки сборной Казахстана выступали в дуэте. Им удалось поднять на третью ступень пьедестала. Ранее Мариан Урдабаева завоевала "бронзу" по джиу-джитсу на Азиатских играх. Также 7 октября Анастасия Ананьева принесла Казахстану серебряную медаль в гребном слаломе.

В последний день Азиатских игр у сборной Казахстана есть надежда получить десятое "золото" – спортсмен сборной Казахстана по карате Данияр Юлдашев вышел в финал соревнований. Читайте также Андрей Скабелка покинул пост главы "Барыса" Спортивные власти страны инициируют процесс защиты прав спортсменов

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