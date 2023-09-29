Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Азиада в Ханчжоу: Аян Бейсенбаев завоевал "бронзу" в триатлоне

Азиада в Ханчжоу: Аян Бейсенбаев завоевал бронзу в триатлоне Фото: Национальный олимпийский комитет
Казахстанский спортсмен Аян Бейсенбаев пополнил копилку Казахстана, завоевав бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу в триатлоне, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

По информации НОК, Бейсенбаев преодолел в плавании дистанцию 1500 метров, велоэтап 40 километров и бег 10 километров за 1:52:25.

Первым стал японец Кенжи Ненер – 1:50:54. "Серебро" осталось за Макото Одакурой из Японии – 1:51:49.

Другой наш спортсмен, Темирлан Темиров, финишировал на шестом месте.

Ранее сообщалось, что казахстанский пловец Адильбек Мусин выступил в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем. Мусин финишировал третьим со временем 23,44 секунды.

В копилке сборной Казахстана насчитывается 23 медали, из них 3 золотые, 3 серебряные и 17 бронзовых.

Читайте также

В шестой день Азиатских игр выступит мужская сборная Казахстана по шпаге
Что творится в шестой день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция
Азиада 2022
Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 29 сентября
Адильбек Мусин завоевал бронзовую медаль игр на Азиатских играх
Казахстанский пловец выиграл вторую медаль на Азиатских играх
Елена Вебер
Азиада - 2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления