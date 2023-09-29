Азиада в Ханчжоу: Аян Бейсенбаев завоевал "бронзу" в триатлоне

Казахстанский спортсмен Аян Бейсенбаев пополнил копилку Казахстана, завоевав бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу в триатлоне, сообщает Zakon.kz.

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По информации НОК, Бейсенбаев преодолел в плавании дистанцию 1500 метров, велоэтап 40 километров и бег 10 километров за 1:52:25.

Первым стал японец Кенжи Ненер – 1:50:54. "Серебро" осталось за Макото Одакурой из Японии – 1:51:49.



Другой наш спортсмен, Темирлан Темиров, финишировал на шестом месте.

Ранее сообщалось, что казахстанский пловец Адильбек Мусин выступил в финальном заплыве на 50 метров баттерфляем. Мусин финишировал третьим со временем 23,44 секунды.

В копилке сборной Казахстана насчитывается 23 медали, из них 3 золотые, 3 серебряные и 17 бронзовых.