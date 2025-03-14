Аким ЗКО поздравил жителей региона с праздником Көрісу

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По древним традициям казахского народа празднование Наурыз мейрамы в западных регионах страны начинается 14 марта – в этот день отмечается Көрісу күні. В честь праздника аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил семью Ажгалиевых в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Семья Ажгалиевых – одна из уважаемых семей региона. Многие ее представители долгие годы трудились в сфере медицины, оставив значительный след в развитии здравоохранения области. Аким поздравил семью с праздником. "Этот праздник укрепляет наши национальные ценности. Ваша семья внесла огромный вклад в развитие страны, преданно служа в сфере медицины. Это свидетельствует о верности делу и трудолюбии. Желаю вашей семье здоровья, благополучия и счастья вашим детям!" – сказал Нариман Турегалиев. Также глава региона поздравил всех жителей области с началом празднования Наурыза. "Поздравляю вас с Көрісу күні, с праздником Амал! С древних времен наши предки именно в этот день радостно встречались, интересовались делами друг друга и желали только добра. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, этот праздник символизирует сплоченность и единство нашего народа. В прошлом году по поручению президента была утверждена концепция Наурызнама, направленная на возрождение наших национальных ценностей и традиций. Согласно ей, праздник Наурыз в нашей стране начинается 14 марта, и мы рады, что он открывается с Дня Көрісу", – сказал аким. В Западно-Казахстанской области праздник Көрісу күні отметили широко. В каждом районе прошли различные познавательные мероприятия.

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