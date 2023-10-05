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Законодательство РК

Ажар Гиният прокомментировала вспышку кори в одной из школ Алматы

Казахстан школа корь дистанционное обучение Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК 5 октября 2023 года министр здравоохранения РК Ажар Гиният проинформировала, что алматинская школа, в которой случилась вспышка кори, одна из самых загруженных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала глава Минздрава, в это году выросла заболеваемость корью.

"Во время каникул заболеваемость снизилась. Сейчас, когда дети опять собрались в школах, где есть скученность, имеется резкое повышение заболеваемости. Что касается именно этого случая, то эта школа очень загруженная". Ажар Гиният

При этом министр отметила, что решение о дистанционном обучении (на время инкубационного периода – 21 день) приняло руководство учебного заведения вместе с эпидемиологами.

"Вообще, все дети, которые были контактные с больным, они находятся под наблюдением, пока не пройдет инкубационный период, чтобы своевременно выявить, изолировать и своевременно лечить". Ажар Гиният

Вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова добавила, что в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 7540 случаев кори.

"Из этих случаев 83% приходится на детей до 14 лет. Это дети школьного возраста. Рост заболеваемости отмечается с сентября с учетом формирования организованных коллективов. Хочу напомнить, что корь – высоко заразное заболевание. Любой не вакцинированный, если он окажется в контакте с больным, в 100% случаев заболеет. На сегодня на онлайн-обучение отправлены 1-4 классы одной школы в Алматы. Это связано с тем, что заболеваемость была зарегистрирована в 1-4 классах. По проекту эта школа рассчитана на 1800 человек, но сегодня там обучаются 3200 детей. То есть мы говорим о скученности, а корь – это воздушно-капельная инфекция". Айжан Есмагамбетова

Она уточнила, что у медиков существуют рекомендации по поводу вакцинации от кори.

"Мы вообще говорим, что такие у нас рекомендации: должно быть охвачено вакцинацией не менее 95%, 5% мы оставляем на детей, которые по своим медицинским противопоказаниям (не вакцинированы. – Прим. ред.), есть такие дети. На сегодня среди заболевших – это 20% детей из 5241 – не вакцинированных, 20% – это те дети, которые имеют постоянные медицинские противопоказания. То есть по статистике, если 95% привито, то те 5% непривитых по тем или иным показаниям, они считаются защищенными за счет 95% вакцинированных". Айжан Есмагамбетова

Ранее сообщалось, что в Алматы среди учащихся начальных классов школы №172 выявили корь. В городском управлении образования рассказали, что 20 сентября 2023 года в школе была комиссия из соответствующих специалистов санитарно-эпидемиологического управления Медеуского района Алматы и в связи с выявлением случаев было рекомендовано перевести не вакцинированных от кори учащихся начальных классов на режим дистанционного обучения до окончания инкубационного периода, то есть до 16 октября 2023 года.

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