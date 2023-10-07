Казахстан и Азербайджан провели совместные военно-морские учения "Хазри-2023"

В Баку министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в наблюдении за розыгрышем практических действий комбинированного казахстанско-азербайджайнского военно-морского учения "Хазри-2023".

В ходе активной фазы учения подразделения двух стран отработали совместные действия морской пехоты и провели боевое слаживание кораблей.

Фото: Минобороны РК

Военные моряки Казахстана и Азербайджана во взаимодействии с подразделениями специального назначения выполнили учебно-боевые задачи по поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля и его экипажа, оказанию помощи пострадавшему судну с его буксировкой, спасению и эвакуации экипажа.

Фото: Минобороны РК

Отработаны учебные задачи по конвою десанта при морском переходе, нейтрализации террористическо-диверсионных групп, временных баз и освобождению острова специально выделенными частями морской пехоты и спецназа.

Фото: Минобороны РК

Отметим, что в учениях по приглашению азербайджанской стороны в качестве наблюдателей принимает участие делегация Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

Фото: Минобороны РК

По итогам учения стороны отметили высокое качество выполнения поставленных задач и выразили обоюдную заинтересованность в продолжении практического взаимодействия в рамках международного военного сотрудничества Казахстана и Азербайджана.