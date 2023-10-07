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Законодательство РК

Два уголовных дела за нападение и оскорбление полицейских расследуют в Астане

полиция Фото: Zakon.kz
В первом случае за применение насилия в отношении представителя власти привлечен 36-летний мужчина. Также столичными полицейскими расследуется уголовное дело по факту оскорбления представителя власти 49-летним жителем, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 36-летний житель Астаны будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в кафе, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и "применил насилие в отношении представителя власти".

"Правонарушитель отказался от выполнения законных требований полицейского и оказал неповиновение. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти). Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - сообщили в МВД.

Второй мужчина, 49-летний житель столицы, находясь в участковом пункте полиции, оскорблял полицейских.

"Демонстрировал явное неуважение, выражался нецензурной бранью в адрес участкового инспектора полиции. Полицейский призвал мужчину к порядку, однако он не подчинился законным требованиям и продолжил проявлять грубость и оскорблять".

В отношении него тоже проводится расследования по статье 378 УК РК (Оскорбление представителя власти). Проводится расследование.

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