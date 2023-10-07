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Родители солдат из СКО посетили места службы своих детей

люди Фото: Национальная гвардия РК
Родители военнослужащих из Северо-Казахстанской области посетили места службы своих сыновей. Это стало возможным благодаря акции "Армия глазами родителей".

В воинские части Национальной гвардии выехали матери солдат. Им показали казармы, столовые, бытовые условия, в которых живут и служат их дети. Также ознакомили с порядком прохождения службы и рассказали, как в армии следят за безопасностью.

В этом лично убедилась жительница села Байтерек Арайлым Джакупова. По словам женщины, после того, как она увидела солдатский быт и отношение руководства к подчиненным, поняла, что беспокоиться не о чем.

люди

Фото: Национальная гвардия РК

"Сердце матери всегда тревожится, когда ее ребенок находится не дома. Но настроение у ребят в армии хорошее. Во всех местах проведены ремонтные работы. Все чисто и аккуратно. У солдат есть шкафчики, где они могут хранить свою одежду и имущество. Каждому из них был присвоен номер и записаны их имена", - рассказывает Арайлым Джакупова.

Татьяна Зайцева отправляла сына на службу в армию со спокойной душой. Но, когда из военкомата позвонили и предложили ей посетить воинскую часть, не долго думая, согласилась.

люди

Фото: Национальная гвардия РК

"Побывали в части, часть очень понравилась, все отлично. Ребята сыты, накормлены, довольны. Нам провели развернутую экскурсию, при части есть музей, очень понравилось там, много достижений. Спортзал, очень много там кубков военнослужащих", - говорит Татьяна Зайцева.
люди

Фото: Национальная гвардия РК

Акцию "Армия глазами родителей" в нашем регионе проводят впервые. Организовали её представители местных исполнительных органов.

"Акиматом Северо-Казахстанской области организована акция "Армия глазами родителей". В ходе мероприятия были посещены воинские части Астанинского и Акмолинского гарнизона. Это воинские части Национальной гвардии, Служба государственной охраны", - говорит помощник акима СКО по вопросам военной безопасности и обороны Даулет Толыбай.
люди

Фото: Национальная гвардия РК

Такую акцию в областном акимате собираются проводить ежегодно, ожидаемый период - осень и весна.

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