Родителей детей-инвалидов незаконно заставляли платить налоги в СКО

Грубейшие нарушения прав социально уязвимых казахстанцев выявили прокуроры Северо-Казахстанской области. С родителей детей-инвалидов незаконно собирали налоги, от которых они освобождены, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры СКО 10 февраля, при проверке сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения прав социально уязвимых граждан. Речь идет о людях, у которых есть дети-инвалиды.

В трех районах региона (Мамлютском, Шал акына, Тайыншинском) в нарушение ст. 346 Налогового кодекса с 74 родителей и законных представителей детей с инвалидностью удерживали индивидуальный подоходный налог. Родители детей-инвалидов по закону от этого налога освобождены. В общей сложности за 2022-2023 годы работодатели незаконно удержали 6,6 млн тенге от зарплаты социально уязвимых граждан. Еще в одном районе СКО, Акжарском, 19 людей с инвалидностью незаконно заставляли платить госпошлины и транспортный налог.

После вмешательства прокуратуры представителям социально уязвимых слоев населения вернули 2,3 млн тенге. Идет работа над возвращением оставшейся части суммы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выписали штрафы за нарушения прав инвалидов на 74 млн тенге.

