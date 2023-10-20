Необычную остановку открыли в Актау
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
19 октября в 21 микрорайоне Актау сотрудники департамента по ЧС открыли остановочный павильон в виде пожарной машины, сообщает Zakon.kz.
Конструкция выполнена в виде красного пожарного автомобиля: настоящая кабина и вместо кузова – место для ожидания автобусов, пишет Лада.
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
На стенах остановки спасатели разместили плакаты с полезной информацией.
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Мероприятие приурочили к Дню спасателя, который отмечают в Казахстане 19 октября. С профессиональным праздником всех сотрудников ЧС поздравил президент страны.
Ранее мы рассказывали, что необычную остановку оборудовали в одном из микрорайонов Актау, объект призван выступать в качестве информационной площадки в области гражданской защиты.
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