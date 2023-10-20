Необычную остановку открыли в Актау

19 октября в 21 микрорайоне Актау сотрудники департамента по ЧС открыли остановочный павильон в виде пожарной машины, сообщает Zakon.kz.

Конструкция выполнена в виде красного пожарного автомобиля: настоящая кабина и вместо кузова – место для ожидания автобусов, пишет Лада.





Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области





На стенах остановки спасатели разместили плакаты с полезной информацией.





Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области





Мероприятие приурочили к Дню спасателя, который отмечают в Казахстане 19 октября. С профессиональным праздником всех сотрудников ЧС поздравил президент страны.

Ранее мы рассказывали, что необычную остановку оборудовали в одном из микрорайонов Актау, объект призван выступать в качестве информационной площадки в области гражданской защиты.

