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Туман, ветер и заморозки: опубликовано штормовое предупреждение на 16 октября

шторм Фото: pxhere
"Казгидромет" опубликовали штормовое предупреждение и прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана на 16 октября. По прогнозам синоптиков, на большей части республики будет сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 16 октября

 "На большей части территории РК под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег), порывистый ветер. По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы".РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение на 16 октября

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер на севере, востоке области и в городе Кокшетау: 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре, на юге Карагандинской области и в Караганде ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с, в Атырау порывы – 15-18 м/с.

На юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря, сопровождаемая ветром (15-20 м/с). В Актау также прогнозируют сильные порывы ветра – 15-20 м/с.

Ночью на востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в городе Уральске ожидается туман. Ветер в регионе достигнет скорости 15-20 м/с. 

Ночью и утром на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер на востоке области и в городе Кызылорде – 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидается заморозки 3 градуса.

16 октября, сутки 17 октября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области и в областном центре – Петропавловске ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с.

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