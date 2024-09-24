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Законодательство РК

Отмывание денег и борьба с теневой экономикой: о чем вновь назначенный глава АФМ доложил Токаеву

Вновь назначенного главу АФМ принял Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 12:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Об этом 24 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Жанат Элиманов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике.

Также глава АФМ представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.

"Президент Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному председателю агентства ряд поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы", – подчеркивается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

16 сентября 2024 года стало известно, что Жанат Элиманов снова возглавил АФМ.

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