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Единый центр помощи семье открыли в Караганде

Единый центр помощи семье открыли в Караганде Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Карагандинской области в пилотном порядке открыли первый в республике центр помощи семье при департаменте полиции. Новый метод борьбы с бытовым насилием внедрили с учетом международного опыта, передает корреспондент Zakon.kz.

Новое подразделение полиции представили главе региона Ермаганбету Булекпаеву.

"Мы создали первый в Казахстане единый центр помощи семье. При поддержке акимата области запустили пилотный проект по борьбе с бытовым насилием. Идея заключается в чём: в органы полиции поступают сообщения о семейных скандалах, дебоширах, мы по заявлениям проводим работу, но жертвы нуждаются не только в правовой помощи, но и социальной, психологической. Мы это всё объединили. Центр работает по принципу одного окна. Здесь можно получить помощь полиции, юристов, психолога, судебного исполнителя, теолога и волонтуров. Также есть медиатор, представители кризисных центров".Курмангали Исмагулов, первый заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области
Единый центр помощи семье открыли в Караганде

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Инициаторы проекта хотели, чтобы посетители почувствовали дружескую атмосферу уже со входа.Вместо пункта пропуска с решеткой ресепшен. Никаких мрачных цветов – в интерьере зеленые и оранжевые краски.

Центр помощи семье возглавила Гульбану Сатпаева, которая много лет работает старшим инспектором по защите женщин от насилия.

Единый центр помощи семье открыли в Караганде

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Экспериментально создали женский полицейский участок. В него вошли следователь, инспекторы ювенальной и миграционной полиции, оперуполномоченный по борьбе с наркопреступностью, представитель службы пробации и др. Особенность в том, что все сотрудники – женщины. Таким образом стремятся, чтобы отношения были максимально доверительные.

Центр оборудован всем необходимым. Он подключен к ведомственным базам правоохранительных органов, чтобы сотрудники имели доступ к оперативной информации,

Единый центр помощи семье открыли в Караганде

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В социальном блоке предусмотрен большой круг вопросов. Здесь работают специалисты по инклюзии, опеки и попечительства. Можно получить помощь психолога. Есть даже финансовый консультант, который расскажет о грамотном распределении семейного бюджета и как не попасться на уловки интернет-мошенников.

Самое главное в работе центра – это то, что он должен стать мостом непрерывного взаимодействия гражданского общества, местных исполнительных органов и полиции, подчёркивают инициаторы проекта. Конечная цель – снижение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Напомним, с 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях, согласно которым наказание за семейно-бытовое насилие ужесточили.

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