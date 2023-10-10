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Какую помощь окажут казахстанским аграриям, пострадавшим от непогоды

Какую помощь госорганы окажут казахстанским аграриям Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил уполномоченным органам незамедлительно начать работу по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям, сообщает Zakon.kz.

На Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики предложено принять следующие меры:

  • установить закупочные цены "Продкорпорации" в рамках форвардного закупа в размере 120 тыс. тенге за пшеницу 3 класса и 105 тыс. тенге – за пшеницу 4 класса;
  • по форвардному закупу и товарному кредиту предоставить возможность фермеру исполнить обязательства денежными средствами без выплаты штрафа или путем замены пшеницы 3 класса на 4 класс по коэффициенту 1,05 или 5%;
  • для тех сельхозтоваропроизводителей, которые не имеют возможности исполнить обязательства, дать возможность осуществить пролонгацию срока исполнения договора на один год с возмещением банковских вознаграждений в размере 3%.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что фермеры просят осуществить прямой закуп "Продкорпорацией" зерна у аграриев, особенно фуражной пшеницы. 

Также предложено осуществить прямой закуп в объеме 350 тыс. тонн по следующим ценам: 105 тыс. тенге за пшеницу 4 класса, 90 тыс. тенге – за пшеницу 5 класса, 70 тыс. тенге – за неклассную пшеницу. При этом закуп будет осуществляться после выделения соответствующих средств из бюджета.

По итогам обсуждения члены Госкомиссии поддержали предложенные меры.

Ранее сообщалось, что аграрии несут потери: урожай гибнет на полях из-за непогоды. Так, в Костанайской области в сентябре они били тревогу из-за обильных дождей в регионе. Тогда писали, что комбайны тонут на полях, а зерно гниет на корню. Сельчане просили ввести режим ЧС. 

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