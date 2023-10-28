Премьер навестил горняков, пострадавших на шахте Костенко

Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил больницу, в которое лежат горняки, пострадавшие на шахте Костенко, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время необходимое лечение в Многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж.Макажанова получают 20 пострадавших.

Как сообщил главврач Еркин-Дауир Курмангалиев, пациенты были полностью обследованы с применением различных аппаратов, в том числе КТ и УЗИ, а также привлечением специалистов разных профилей. У большинства из них – отравление газами, при этом у всех состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Премьер-министр подчеркнул, что пострадавшим должна быть оказана вся необходимая медпомощь.

"Желаю вам быстрее выздороветь и вернуться к семьям", — сказал Алихан Смаилов.

Один из горняков спросил, на какую помощь могут рассчитывать семьи погибших шахтеров.

"Это действительно большая катастрофа. Мы очень сожалеем и скорбим, разделяем эту горечь. Сегодня глава государства дал поручения – семьям погибших выделят все необходимые средства. Полностью поддержим: жилье, погашение кредитов, обучение детям, единовременные выплаты. Все это будет обеспечено", — сказал премьер.

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Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 32 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

