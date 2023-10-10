Токаев поручил расширить участок международной трассы в Кызылординской области

Участок международной трассы "Западная Европа – Западный Китай" от города Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км) планируется перевести в первую категорию с четырехполосным движением, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 октября 2023 года в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область рассказали главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

"Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году. Касым-Жомарт Токаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению. Президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру взять вопрос на контроль", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Также президенту доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган.

На сегодняшний день из 216 км трассы, проходящих по территории Кызылординской области, завершено 104 км.

Вместе с тем заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента РК на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай доложил главе государства о ситуации в городе Байконуре. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, для обеспечения социально-экономического развития населенного пункта необходимо тесно взаимодействовать с российской стороной.

Материал по теме Токаеву доложили о строительстве нового терминала за 20 млрд тенге в аэропорту Кызылорды

Ранее Касым-Жомарт Токаев выслушал доклад акима региона о строительстве нового терминала в аэропорту "Коркыт ата". Подробнее можете прочитать по ссылке выше.