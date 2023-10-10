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Токаев посмотрел, как производят рис

Токаев посмотрел, как производят рис Фото: akorda.kz
Во время своей рабочей поездки в Кызылординскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой рисового завода "Алтын Орда", сообщает Zakon.kz.

По словам директора Сагидуллы Сыздыкова, завод производит 30 тысяч тонн риса в год. Большая часть продукции реализуется на внутреннем рынке, другая часть поставляется в соседние страны, сообщает Акорда.

Кроме того, президента ознакомили с продукцией сельхозтоваропроизводителей Кызылординской области. Наряду с продукцией крупных рисоводческих хозяйств на выставке были представлены мясные, рыбные, молочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты.


Токаев посмотрел, как производят рис

Фото: akorda.kz


Глава государства пожелал успехов аграриям Кызылординской области. Он также призвал не ограничиваться выращиванием риса и диверсифицировать агропромышленный сектор региона, отдавая предпочтение культурам, не требующим значительных затрат воды.

Кроме того, по мнению Токаева, необходимо сделать акцент на дальнейшем совершенствовании традиционного рисоводства, имеющего высокий экспортный потенциал.

Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева совместно с украинскими специалистами проводит работу по акклиматизации других сортов риса.

Касым-Жомарт Токаев также посетил завод "Ассоль", который был запущен на территории данного производственного комплекса в прошлом году. На предприятии, производящем поваренную соль, работают 130 человек. Продукция экспортируется в Россию, Латвию, Литву, Эстонию и Беларусь.

Глава государства Каысм-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Кызылординской области, где, ему рассказали о развитии региона.

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