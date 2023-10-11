Саткалиев: Кому передадут МАЭК – решит местный акимат

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на пленарном заседании Мажилиса 11 октября 2023 года рассказал, что дальнейшая судьба Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) будет определена, исходя из планов акимата Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин обеспокоен ситуацией на МАЭК в Мангистауской области. На ремонт выделены миллиарды тенге, однако "ситуация не радует".

"Если случится авария на турбинах и котельных, то на западе Казахстана будет энергетический кризис, это повлияет на работу нефтегазового комплекса, который вносит огромные средства в казну. Полностью ли освоены средства, выделенные из резерва, если нет, то по какой причине? Когда будет введен в эксплуатацию второй блок? Откуда возьмет дополнительные мощности, если вдруг опять случится авария? Было ли правильным решение передать из госсобственности в частную собственность МАЭК, зная, что не хватит средств на ремонт? Либо это в интересах отдельных групп?" Едил Жанбыршин

Алмасадам Саткалиев ответил, что ситуация на МАЭК стабильная. На ТЭЦ-1 ремонты завершены, по ТЭЦ-2 завершение ремонтов ожидается 30 октября, работы идут по графику.

"Начало отопительного сезона в соответствии с графиком согласовано с местными исполнительными органами, а также тепловыми режимами, начало ожидается 15 октября. Думаем, что станция к этому моменту базовые нагрузки готова будет нести. Совершение аварийного ремонта энергоблока №2 на ТЭЦ МАЭК в соответствии с графиком ожидается в ноябре. Минэнерго совместно с комитетом энергонадзора соответствующий контроль над данными работами осуществляет. Средства еще не полностью освоены". Алмасадам Саткалиев,

4,8 млрд тенге, которые выделены из республиканского бюджета, почти освоены. Остатки освоят по мере завершения капительных ремонтов.

"По надежности в целом западного энергоузла в настоящее время ведется ряд комплексных мероприятий. В первую очередь, связано с усилением национальной электрической сети. До конца текущего года будет завершена, так называемая, схема усиления западного энергоузла, то есть строительство дополнительной линии на 220 киловольт, которая дополнительно порядка 100 мегаватт позволит передать в район Мангистау и Атырау от северных энергоисточников. В целом, данное мероприятие позволит существенно улучшить надежность энергетического узла". Алмасадам Саткалиев

Сейчас МАЭК передан акимату Мангистауской области, который в соответствии с собственными планами осуществляет в том числе финансовую поддержку ремонтной кампании.

"Дальнейшая судьба будет определена, исходя из планов акимата региона. Действительно вопрос концептуального характера, есть частные собственники, которые эффективно управляют энергообъектами, есть государственные собственники, вы эти примеры знаете, где станции находятся в не очень хорошем состоянии. Поэтому, исходя из важности данного объекта, мы готовы открыть дискуссию с учетом мнения и депутатов, местных исполнительных органов, госорганов о будущей принадлежности данного энергообъекта". Алмасадам Саткалиев

Из резервных активов правительства было выделено 4,9 млрд тенге для ремонта на ТОО "МАЭК" Мангистауской области.