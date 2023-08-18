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Авария на МАЭК: режим веерного отключения света сняли в Мангистау

Авария на МАЭК: режим веерного отключения света сняли в Мангистау Фото: unsplash
В Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) раньше запланированного срока был произведен ремонт на одном из энергоблоков. Об этом 18 августа 2023 года рассказали в пресс-службе областного акимата, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим в регионе сняли режим веерного отключения света.

"В данный момент тестируется работа энергоблока, снят режим "веерного" отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий. Специалисты МАЭК ведут постоянные консультации со всеми уполномоченными государственными органами и коммунальными службами".Пресс-служба акимата Мангистауской области

В ведомстве уточнили, что ремонтные работы раньше запланированного срока завершили на энергоблоке №1 на ТЭС ТОО "МАЭК".

Как сообщили специалисты, в ходе работ были заменены пять экранных труб в правом солевом отсеке котла. Ранее 12 труб было заменено на левом солевом отсеке.

По окончанию всех монтажных работ работниками энергопредприятия был проведен контроль металла сварных стыков на трубах, а после – гидравлические испытания.

"Энергоблок включен в 17:30 17 августа. Сотрудники МАЭКа вели непрерывные круглосуточные работы для скорейшего устранения аварийной ситуации. Ремонт энергоблока был завершен раньше запланированного срока".Пресс-служба акимата Мангистауской области

12 августа 2023 года из-за аварии на энергоблоках МАЭК жители нескольких сел в Мангистауской области остались без света. Вечером 13 августа в регионе частично ограничили потребление энергии. А уже 14 августа в отдельных населенных пунктах региона ввели веерные отключения электроэнергии, а жителей попросили экономить электричество до устранения аварии.

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17 августа премьер-министр РК Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию необходимых для Мангистауской области проектов в сфере энергетики и таргетировать в качестве целевых сроков ближайшие 2024-2026 годы, а не 2027-2028 годы, как это планировалось ранее.

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