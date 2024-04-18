Кыргызстан отправил гуманитарную помощь полицейским Казахстана

Министерство внутренних дел Кыргызстана направило более 50 тонн гуманитарной помощи коллегам из Казахстана, столкнувшимся с последствиями масштабных наводнений, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МВД КР 18 апреля, эта инициатива стала частью солидарной поддержки между двумя странами в условиях кризиса.

В Кыргызстане видят, что наводнения в Казахстане привели к серьезным последствиям для многих областей. МВД соседней страны решило предоставить помощь в виде вещей первой необходимости, лекарственных препаратов, резиновых сапог, дизельных и электрических генераторов, надувных лодок, палаток, матрацев, продуктов питания, одеял, подушек, постельного белья.

"Наше сотрудничество с Казахстаном имеет долгую историю, и в такие моменты важно поддерживать друг друга. Мы надеемся, что эта гуманитарная помощь сможет принести облегчение тем, кто борется с последствиями природного катаклизма, и поможет в восстановлении затронутых районов", – отметили в МВД КР.





Это не первая помощь Кыргызстана нашей стране. В начале апреля фуры из Кыргызстана доставили гуманитарную помощь в подтопленные области Казахстана.